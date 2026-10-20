Елена Нечаенко, Артём Багаутдинов SerrNovik / istockphoto.com Перелом у ребенка часто не вызывает у родителей особых волнений: ясное дело, наложат гипс или проведут операцию, кость срастётся — и спустя время можно будет возвращаться к обычной жизни.