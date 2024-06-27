Щекинец получил восемь лет колонии за попытку сбыта партии наркотиков

В Тульской области вынесен приговор 37-летнему щекинцу, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере и незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.
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