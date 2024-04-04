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Грушко: США настаивают на увеличении военных бюджетов со стороны Европы

Грушко: США настаивают на увеличении военных бюджетов со стороны Европы

Американцы, которые настаивают на увеличении военных бюджетов со стороны европейских союзников, используют эту угрозу, чтобы принудить их больше платить за безопасность, заявил RT замглавы МИД России Александр Грушко.

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