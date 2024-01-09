Начальника котельной и замглавы Подольска задержали

Из-за прорыва теплотрассы более 170 домов остались без тепла.фото: t.me/sledcom_press--> Начальника котельной, гендиректора Климовского специализированного патронного завода, а также замглавы администрации Подольска задержали из-за массового отключения отопления, сообщает 9 января пресс-служба СК РФ.
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