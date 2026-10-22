В начале российской спецоперации Зеленский соглашался со всеми условиями России, но потом ему понравилось называться «спасителем Украины».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Rheinmetall: у гр...
- «Отправляюсь на Б...
- Американский юрис...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым