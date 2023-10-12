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Военное обозрение

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Израильские солдаты заявляют, что собираются возвращаться домой «только с головами ХАМАС»

Израильские солдаты заявляют, что собираются возвращаться домой «только с головами ХАМАС»

Пока израильское командование не отдавало приказ о начале наземной фазы операции в секторе Газа. Напомним, что в правительстве Израиля заявили о неизбежности сухопутной операции против ХАМАС практически сразу после нападения палестинских отрядов на израильскую территорию.

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