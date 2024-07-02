СЕГОДНЯ отмечается Праздник трезвенников и язвенников 🎉 Желаем всем нам не болеть язвой желудка и прочих частей тела, а кто болеет - тем здоровья!❤️ Ну а трезвость должна быть личным выбором человека.
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СЕГОДНЯ отмечается Праздник трезвенников и язвенников 🎉 Желаем всем нам не болеть язвой желудка и прочих частей тела, а кто болеет - тем здоровья!❤️ Ну а трезвость должна быть личным выбором человека.