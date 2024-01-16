Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

Денис Зарюгин

От статьи за версту чиновничьей заказухой прёт, то самое пресловутое "не разжигать". Чтобы узнать каким мёдом у нас тут мигрантам наши власти мажут лучше прочитать статью на Дзен: "Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег", о том как беременная беженка из Палестины Муса Исра за три недели оформила российское гражданство и получила сертификат на материнский капитал. Стоит также посмотреть видеоролик на на Дзен на канале Валерий Неминущий. Веды под названием: "Мигранты обратились к Путину. Не лишайте нас маткапиталла и пособий! Мы любим Россию!"