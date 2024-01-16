Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

Методичка кремлебота: Что нужно знать по социалке для мигрантов

   Намедни мне тут оппонент написал при обсуждении темы мигрантов:   Рахаль → Боржов(Россия, МО)вчера в 11:23 В странах Залива тоже работают гастарбайтеры, но ни у кого и в страшном сне не возникает дурная мысль предоставить им гражданство или какие-либо льготы.

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Комментарии
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Виктор Неизвестно
ВСЕ БРЕХНЯ ПРИ ТАКОЙ КОРУПЦИИ ВСЕ ЭЬО ДЛЯ НЕ ПОНЯТНО ДЛЯ КОГО.
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8 час.
Олег Самойлов
А работать будет Алекс Поручик? Ну-ну...
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5 час.
Денис Зарюгин
От статьи за версту чиновничьей заказухой прёт, то самое пресловутое &quot;не разжигать&quot;. Чтобы узнать каким мёдом у нас тут мигрантам наши власти мажут лучше прочитать статью на Дзен: &quot;Видите это довольное лицо? Только приехала в РФ и пулей получила полный дотационный комплект из наших с вами денег&quot;, о том как беременная беженка из Палестины Муса Исра за три недели оформила российское гражданство и получила сертификат на материнский капитал. Стоит также посмотреть видеоролик на на Дзен на канале Валерий Неминущий. Веды под названием: &quot;Мигранты обратились к Путину. Не лишайте нас маткапиталла и пособий! Мы любим Россию!&quot;
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4 час.

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