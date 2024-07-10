Следствие просит суд арестовать ректора БФУ Фёдорова

Ходатайства следствия об аресте ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Александра Фёдорова и его заместителя Елены Мялкиной поступило в Ленинградский районный суд Калининграда.
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