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Следствие просит суд арестовать ректора БФУ Фёдорова

Следствие просит суд арестовать ректора БФУ Фёдорова

Ходатайства следствия об аресте ректора Балтийского федерального университета имени И. Канта (БФУ) Александра Фёдорова и его заместителя Елены Мялкиной поступило в Ленинградский районный суд Калининграда.

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