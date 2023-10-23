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62ИНФО | Новости Рязани

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В МЧС предупредили о тумане с видимостью 200 м 23 октября

В МЧС предупредили о тумане с видимостью 200 м 23 октября

Прогноз предполагает, что видимость может снизиться до 200 метров. В такую погоду важно помнить о безопасной скорости, не делать резких поворотов и перестроений, держать дистанцию с другими транспортными средствами.

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