В МЧС предупредили о тумане с видимостью 200 м 23 октября

Прогноз предполагает, что видимость может снизиться до 200 метров. В такую погоду важно помнить о безопасной скорости, не делать резких поворотов и перестроений, держать дистанцию с другими транспортными средствами.
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