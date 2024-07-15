Казан волонтерлары фронтка тычканнар белән көрәшү өчен песиләр җибәрә

Казан волонтерлары махсус операция хәрбиләренә тычканнар белән көрәшү өчен песиләр җибәрә. Бу хакта «Җиңү армиясенә кушыл!» телемарафонында «Легенда» Хәрби-патриотик клубы җитәкчесе Владимир Малыгин сөйләде.
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