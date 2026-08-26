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Царьград

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Politico: Австралия рискует остаться без ракет из-за США

Politico: Австралия рискует остаться без ракет из-за США

Австралия может столкнуться с дефицитом ракет в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Издание Politico сообщает, что Канберра сильно зависит от американского оружия, что беспокоит специалистов, учитывая действия США в Иране.

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