Politico: Австралия рискует остаться без ракет из-за США

Австралия может столкнуться с дефицитом ракет в случае конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе. Издание Politico сообщает, что Канберра сильно зависит от американского оружия, что беспокоит специалистов, учитывая действия США в Иране.
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