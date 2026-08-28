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Во II квартале доходность открытых ПИФов стала отрицательной впервые с 2024 года

По итогам второго квартала 2026 года средневзвешенная доходность открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) впервые с третьего квартала 2024 года стала отрицательной, достигнув значения -1,2%, говорится в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний за II квартал 2026 года» Банка России.

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