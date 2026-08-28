Во II квартале доходность открытых ПИФов стала отрицательной впервые с 2024 года

По итогам второго квартала 2026 года средневзвешенная доходность открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) впервые с третьего квартала 2024 года стала отрицательной, достигнув значения -1,2%, говорится в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний за II квартал 2026 года» Банка России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
- Средняя зарплата ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым