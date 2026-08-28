Во II квартале доходность открытых ПИФов стала отрицательной впервые с 2024 года

По итогам второго квартала 2026 года средневзвешенная доходность открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) впервые с третьего квартала 2024 года стала отрицательной, достигнув значения -1,2%, говорится в «Обзоре ключевых показателей управляющих компаний за II квартал 2026 года» Банка России.