Врач рассказала о причинах повышенного метеоризма

Метеоризм — деликатная проблема, с которой многие люди стесняются обращаться к врачу. О возможных причинах этого состояния и способах справиться с ним 1 февраля «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.