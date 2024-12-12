Секретный план Байдена: что придумали против России на этот раз?

В США разработали новую стратегию, направленную против нашей страны. Так, уходящий президент Америки Джо Байден разработал секретный документ по нацбезопасности, предусматривающий новую стратегию в отношении России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии