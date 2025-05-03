Макс Ферстаппен: «Становился быстрее с каждым кругом. При этом я даже не знаю, каков наш гоночный темп»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Майами, а также оценил шансы команды в завтрашней гонке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Федоров: «В России не должно быть рекламы казино. Они оперируют людьми, которые не могут себя контролировать»
- «Факел» забил впервые с ноября – «Рубину». Прервалась серия из 9 матчей без голов
- Индзаги про 0:1 с «Ромой»: «Интер» не привык проигрывать трижды подряд. Мы видели игру «Барселоны» с «Реалом», знали, что она сильна, но поедем к ней без страха»
Свежие комментарии