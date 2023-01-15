Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации в "зерновой сделке"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) минируют зернохранилища на востоке страны. Они намереваются подорвать запасы зерна и обвинить в этом Москву, утверждает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.