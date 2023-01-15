Журнал «Профиль»

13 791 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Всё понимаю, но никак догнать не могу зачем об этом надо сообщать по всем каналам и выбалтывать государственные тайны...СМИ: первый боеко...
  • Андрей
    как говорила одна моя знакомая.....а пое.......ся они не попросят?)Косачёв ответил н...
  • Махамбет Толеугазин
    ...  Зе и его приспешники  готовили население Украины к войне с РФ ещё до СВО ...  так что теперь, о гребите ... заме...На Украине заявил...

Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации в "зерновой сделке"

Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации в "зерновой сделке"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) минируют зернохранилища на востоке страны. Они намереваются подорвать запасы зерна и обвинить в этом Москву, утверждает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх