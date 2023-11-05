Уволенный с проекта Соловьев Live политолог Сатановский не перестает удивлять. Востоковед сравнил подход к сохранению жизней своих граждан руководством Земли Обетованной и России, и сравнение оказалось не в пользу нашей страны.
Сатановский сделал скандальное заявление в адрес Путина. По мнению политолога, власть не бережет жизнь своих граждан
Комментарии
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Гоша Веверсис
cегодня утром по новостям: ЦАХАЛ разбомбил заложников ,погибло 60 человек ,Правительство Израиля позаботилось о израильских заложниках . Ты Сатановский поучай своих в Израиле.
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2 д.
Виталий Кирпиченко
Мы живём в демократическом государстве, в котором предусмотрена свобода слова, как и другие свободы. Теперь о его гражданской позиции. Представьте, что вы, русский, живёте в какой-то стране и, естественно, интересуетесь происходящим в России. Она воюет с кем-то и что вы России будете желать поражения? Такой человек не пользовался бы уважением не только у своих, но и у врагов. Сатановский не призывает к террору в России, и не только в России, а пытается разобраться в конфликте и дать какой-то совет, чтобы не повторять кровопролитие. И не порядочно свои догадки выставлять за тайное желание иудея навредить России и прежде всего президенту. Президент тоже человек, и как человек может ошибаться, и ему нужна подсказка.
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2 д.
Пульхерия Djem
ЖИРНАЯ ЖИДОВСКАЯ ЖОПА,НЕ ТРОГАЙ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА!!!!! ОН ЗАКОНЧИЛ,ТО ,ЧТО НАТВОРИЛИ горби и ельцин.А сейчас мы очищаемся,и ,хотелось бы,чтобы и ты,мразь нацистско-фашистская,упёрся бы на свою говно-родину!!!! СВОБОДУ НАРОДУ ПАЛЕСТИНЫ!!! ГАЗА!!! РУССКИЕ ЗА ВАС!!!!!!!
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2 д.
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