Сатановский сделал скандальное заявление в адрес Путина. По мнению политолога, власть не бережет жизнь своих граждан

Виталий Кирпиченко

Мы живём в демократическом государстве, в котором предусмотрена свобода слова, как и другие свободы. Теперь о его гражданской позиции. Представьте, что вы, русский, живёте в какой-то стране и, естественно, интересуетесь происходящим в России. Она воюет с кем-то и что вы России будете желать поражения? Такой человек не пользовался бы уважением не только у своих, но и у врагов. Сатановский не призывает к террору в России, и не только в России, а пытается разобраться в конфликте и дать какой-то совет, чтобы не повторять кровопролитие. И не порядочно свои догадки выставлять за тайное желание иудея навредить России и прежде всего президенту. Президент тоже человек, и как человек может ошибаться, и ему нужна подсказка.