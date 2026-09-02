42 поезда на Украине задержались: достигнуто 10-часовое опоздание

В данных сайта "Украинских железных дорог" сообщается, что более 40 пассажирских поездов на Украине отстают от графика.
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