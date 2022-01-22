Генетик рассказал об очень слабой защите антител после омикрона

Антитела, которые вырабатываются в организме человека после заражения омикроном, очень слабо защищают от других штаммов коронавируса, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Антитела, которые вырабатываются в организме человека после заражения омикроном, очень слабо защищают от других штаммов коронавируса, заявил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
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