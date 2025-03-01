Жительница Красноярского края погибла на соревнованиях по поеданию блинов

Женщина участвовала в соревнованиях по поеданию блинов на скорость, но подавилась.фото: t.me/minzdravmosregМасленичный чемпионат по поеданию блинов на скорость в Красноярском крае закончился трагедией: женщина подавилась и умерла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии