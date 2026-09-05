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RT Russia

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Британский политик Баденок призвала увеличить военные расходы за счёт инвалидов

Британский политик Баденок призвала увеличить военные расходы за счёт инвалидов

Лидер британской консервативной партии Кеми Баденок предложила пересмотреть льготы для инвалидов и жилищные пособия, чтобы увеличить расходы на военную сферу из-за желания противостоять России.

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