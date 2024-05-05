Трамп обвиняет администрацию Байдена в гестаповских методах Елена ГалицкаяБывший президент США, Дональд Трамп, вновь поднял волну скандала, назвав администрацию нынешнего лидера страны, Джо Байдена, гестаповской.
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