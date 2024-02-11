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В Японии есть чудесное кафе, где можно выпить кофе в компании милых свинок

В Японии есть чудесное кафе, где можно выпить кофе в компании милых свинок

Кафе, где можно пообщаться с животными, в последние годы очень популярны. Не так давно мы рассказывали о кафе с очаровательными овечками в Сеуле, теперь предлагаем вам виртуально посетить MipigCafé в Токио, где живут… мини-пиги! Если у вас огромное желание пообщаться с этими очаровашками, то это еще одна причина посетить Японию, ведь такая кофейня станет идеальным дополнением к прогулкам по Токио.

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