Компания Huawei представила Mate XT 2 с новым чипом Kirin 9050 Pro

Китайский технологический гигант Huawei в понедельник представил складной смартфон Mate XT 2 с тремя экранами, оснащенный новым чипом Kirin 9050 Pro — первым высокопроизводительным процессором, использующим технологию логического складывания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым