Юрист Данилова: В феврале-марте количество разводов увеличивается

Юрист Евгения Данилова рассказала, что основными причинами развода становятся следующие факторы: отсутствие взаимопонимания между супругами, финансовые трудности, совместное проживание с родственниками, измены, обманы, злоупотребление алкоголем, игромания, семейное насилие и другие обстоятельства.
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