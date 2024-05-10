Мишустин: предстоит увеличить на две трети экспорт несырьевых товаров

России предстоит нарастить на две трети объемы несырьевого неэнергетического экспорта, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства.
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