Трава в иллюминаторе: Ultros отправляет в разноцветный космос

Ultros — психоделический двумерный платформер, который разрабатывался более шести лет. Уникальный дизайн игры создал популярный среди геймеров шведский композитор и художник Никлас Окерблад, а одним из источников вдохновения стала научно-фантастическая поэма Харри Мартинсона «Аниара» 1956 года.