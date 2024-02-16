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Трава в иллюминаторе: Ultros отправляет в разноцветный космос

Трава в иллюминаторе: Ultros отправляет в разноцветный космос

Ultros — психоделический двумерный платформер, который разрабатывался более шести лет. Уникальный дизайн игры создал популярный среди геймеров шведский композитор и художник Никлас Окерблад, а одним из источников вдохновения стала научно-фантастическая поэма Харри Мартинсона «Аниара» 1956 года.

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