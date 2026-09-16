Почему последняя атака укропов на Россию оказалась малочисленной?

В интернетах пишут, что атака укропов на Россию за последние сутки стала уникально малочисленной - было сбито всего 22 беспилотника днём, 71 беспилотник ночью, причем в основном над прифронтовыми регионами.
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