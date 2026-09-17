ЦИК РФ сообщил о рассылке чиновникам фейковых писем перед выборами

Главам регионов и руководителям диппредставительств и консульств рассылаются фальшивые письма от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой с требованием прекратить подготовку к голосованию.
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