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Царьград

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В Дубае открылся отель-яхта Jumeirah Marsa Al Arab с 82 апартаментами

В Дубае открылся отель-яхта Jumeirah Marsa Al Arab с 82 апартаментами

В Дубае открылся отель Jumeirah Marsa Al Arab в форме роскошной яхты. Гостиница вдохновлена дизайном супер-яхт и предлагает 386 номеров и 82 апартамента с причалами.

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