"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 57,70% голосов - новые данные ЦИК

Правящая партия сохраняет конституционное большинство и претендует примерно на 331 депутатский мандат из 450 По данным Центральной избирательной комиссии РФ, после обработки 64,98 % протоколов участковых комиссий "Единая Россия" набирает 57,70% голосов на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу.