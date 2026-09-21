"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму с 57,70% голосов - новые данные ЦИК

Правящая партия сохраняет конституционное большинство и претендует примерно на 331 депутатский мандат из 450 По данным Центральной избирательной комиссии РФ, после обработки 64,98 % протоколов участковых комиссий "Единая Россия" набирает 57,70% голосов на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу.
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