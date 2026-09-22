Туризм и География
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Туризм и География

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Аптечный пузырёк вместо дорогих аттрактантов: как разбудить осеннюю рыбу

Аптечный пузырёк вместо дорогих аттрактантов: как разбудить осеннюю рыбу

Каждый раз, когда осень вступает в свои права и вода становится ощутимо холоднее, я вспоминаю одну историю.

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