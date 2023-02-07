РВ: Артиллерия 132-й бригады ВС РФ уничтожает укрепления противника — ВСУ несут потери

Артиллеристы из 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ продолжают наносить мощные удары по позициям ВС Украины, сообщает информационный портал "Русская весна", показывая как точными ударами артиллерия накрывает огнем позиции ВСУ.