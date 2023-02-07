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РВ: Артиллерия 132-й бригады ВС РФ уничтожает укрепления противника — ВСУ несут потери

РВ: Артиллерия 132-й бригады ВС РФ уничтожает укрепления противника — ВСУ несут потери

Артиллеристы из 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ВС РФ продолжают наносить мощные удары по позициям ВС Украины, сообщает информационный портал "Русская весна", показывая как точными ударами артиллерия накрывает огнем позиции ВСУ.

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