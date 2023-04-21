Пользователи сети поддержали Захарову, назвавшую Вайкуле «варваром»

В преддверии 9 мая латвийская певица Лайма Вайкуле сказала в интервью рижскому YouTube-каналу «И грянул Грэм», что поддерживает снос «Памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков».