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Учения таджикской армии с американцами

Учения таджикской армии с американцами

Так-так, чем это там занимаются таджикские военнослужащие с американскими? Судя по публикации с официального сайта национальной гвардии штата Вирджиния, с 29 апреля по 3 мая военнослужащие из 276 инженерного батальона Армии США учение таджикских коллег в горных условиях.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Американцы являются  создателями  исламистов. Эти банды исламистов американцы вооружали десятилетиями и использовали их в разных точках планеты, в своих интересах..... Поэтому у американцев хорошо отработаны контакты с таджиками и Таджикистаном.  Незаконная торговля оружием, наркоторговля - это все, что поощряется американцами в Таджикистане. Нормальные страны с этим борются, Американцы наоборот, это все поощряют.
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12 час.
Natalija Osminina
А воду Таджикистану тоже американцы дадут? Скоро у них наступит засуха (из-за прорытого Афганистаном канала, отбирающего воду из Аму Дарьи). Там начнутся войнушки за воду, и не в пример предыдущим перестрелкам, а настоящие. И побегут беженцы. Хорошо хоть граница у России только с Казахстаном. 7.5 тысяч км. Но придется стоять по ней войсками. А беженцы из трех республик осядут в Казахстане. Там тоже воды нет. И тоже будет своя гражданская война. Не понравится- мир велик. В России их никто не ждет, кроме русских, еще живущих в Средней и Центральной Азии. Но нужно заранее  освободится от излишков мигрантов в России. Осталось меньше года.
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10 час.

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