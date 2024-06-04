Учения таджикской армии с американцами

Американцы являются создателями исламистов. Эти банды исламистов американцы вооружали десятилетиями и использовали их в разных точках планеты, в своих интересах..... Поэтому у американцев хорошо отработаны контакты с таджиками и Таджикистаном. Незаконная торговля оружием, наркоторговля - это все, что поощряется американцами в Таджикистане. Нормальные страны с этим борются, Американцы наоборот, это все поощряют.

Natalija Osminina

А воду Таджикистану тоже американцы дадут? Скоро у них наступит засуха (из-за прорытого Афганистаном канала, отбирающего воду из Аму Дарьи). Там начнутся войнушки за воду, и не в пример предыдущим перестрелкам, а настоящие. И побегут беженцы. Хорошо хоть граница у России только с Казахстаном. 7.5 тысяч км. Но придется стоять по ней войсками. А беженцы из трех республик осядут в Казахстане. Там тоже воды нет. И тоже будет своя гражданская война. Не понравится- мир велик. В России их никто не ждет, кроме русских, еще живущих в Средней и Центральной Азии. Но нужно заранее освободится от излишков мигрантов в России. Осталось меньше года.