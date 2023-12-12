В нового президента Аргентины швырнули бутылку после объятий с Зеленским

В нового президента Аргентины Хавьера Милея кинули стеклянную бутылку после инаугурации. Как пишет Daily Mail, этот момент на параде по Буэнос-Айрес попал на видео: бутылка едва не прилетела прямо в голову Милея.
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