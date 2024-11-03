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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон и Макар – 4-е в истории НХЛ одноклубники с 12+ результативными играми со старта сезона. Лидируют Орр и Эспозито – 15 игр

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:5. Маккиннон и Макар набрали по 2 (1+1) балла, продлив серии с очками до 12 игр.

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