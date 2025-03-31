Маргарита Симоньян о патриотизме: контрасты России и США в 1990-е годы

Маргарита Симоньян рассказала на "Россия 1" о разочаровании 1990-х. Она сравнила патриотизм в США и России, упомянув о воспитании любви к родине за рубежом и призывах к покаянию у себя на родине после возвращения из Америки в юности.
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