Экс-футболист «Пари НН»: «Удальцов и Рыков давили на меня: «Ты не будешь играть, мы не заявим тебя на сезон»

Воспитанник «Краснодара», бывший игрок «Ростова» и «Пари НН» Данила Ведерников в интервью автору Sport24 Тиграну АрутюнянуВоспитанник «Краснодара», бывший игрок «Ростова» и «Пари НН» Данила Ведерников в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну— Ты взорвал инфополе сĸандальным уходом из «Пари НН».