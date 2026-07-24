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NYT: проект новых санкций США против РФ под угрозой срыва

Принятие законопроекта, который предложил американский сенатор Линдси Грэм* (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), находится под угрозой срыва из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и демократами в Конгрессе.

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