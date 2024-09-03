Медведев прокомментировал решение Монголии по Путину

Своим мнением политик поделился в публикации в соцсети, передает корреспондент УтроNews. «Монголы послали МУС и евродегенератов в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении», - пишет Дмитрий Медведев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии