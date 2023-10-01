Экс-морпех Риттер: ВС РФ может свергнуть нацистский режим в Киеве путем военного давления

Бывший разведчик морской пехоты ВС США Скотт Риттер, побеседовал с блогером Сайрусом Янссеном и сообщил о том, что оказывая военное давление на Украину, Москва может добиться смены правительства Владимира Зеленского.
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