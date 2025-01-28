Сможет ли Россия избежать негативного сценария заморозки СВО на Украине

Судя по ряду медийных признаков, российская «партия трубопровода», позицию которой по сделке с Дональдом Трампом недавно тактично озвучила Маргарита Симоньян, одержала верх во внутривидовой борьбе среди нашей правящей номенклатуры.
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