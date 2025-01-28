Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Сможет ли Россия избежать негативного сценария заморозки СВО на Украине

Сможет ли Россия избежать негативного сценария заморозки СВО на Украине

Судя по ряду медийных признаков, российская «партия трубопровода», позицию которой по сделке с Дональдом Трампом недавно тактично озвучила Маргарита Симоньян, одержала верх во внутривидовой борьбе среди нашей правящей номенклатуры.

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