14 фото от облей, сделавших покупки в интернете, которых хочется искренне пожалеть

Вот почему иногда стоит переплатить, но заказать в проверенном магазине. Сабреддит «Ожидания против реальности» посвящён всевозможным неудачам: от не оправдавшего ожидания маникюра до посредственной еды, которая совсем не похожа на фото в меню.