А вот и расплата Молдавии: теперь наступило время «Газпрома», зима и развязка близки

(Молдавия заявила, что нашла газ в другом месте и Газпром больше не нужен. И это не так плохо (для России), как кажется, ведь все равно, с огромной вероятностью, Анкара будет перепродавать топливо Кремля, другой вопрос, что «простить» Кишинев Турции уже не сможет) «Газпром» продолжает получать заявки из Молдавии на поставку.
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