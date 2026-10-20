В Москве 24 сентября во второй раз вручили ресторанную премию «Плавно». Лауреаты, шеф-повара, владельцы заведений и гости поделились мнениями о том, как искусственный интеллект повлияет на ресторанную отрасль, какие задачи он возьмёт на себя и почему в мире алгоритмов главным конкурентным преимуществом может стать человеческое внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым