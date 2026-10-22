Подготовил инструкцию по разработке локальных актов об использовании искусственного интеллекта. Убеждён, что этот материал будет полезен тем, кто уже осознаёт опасность глухих запретов на использование технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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