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Соболев про Мешкова: «Все ошибаются. Бывает. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он»

Соболев про Мешкова: «Все ошибаются. Бывает. Я тоже на поле ошибаюсь – больше, чем он»

Александр Соболев рассказал, что хочет выиграть Мир РПЛ со «Спартаком». Вчерашняя игра 18-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 2:2.

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