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Политика как она есть

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Депутат Дубинский: Зеленский заставил миллионы людей мечтать покинуть Украину

Депутат Дубинский: Зеленский заставил миллионы людей мечтать покинуть Украину

Владимир Зеленский совершил преступление, заставив украинцев мечтать об отъезде из страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

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