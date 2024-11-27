Политика как она есть

Владимир Зеленский совершил преступление, заставив украинцев мечтать об отъезде из страны. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.